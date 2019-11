Uitbreiding Sporthal Laarne start op 4 december en opening is voorzien in de zomer van 2020. Didier Verbaere

25 november 2019

16u01 0 Laarne Op woensdag 4 december wordt de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de sporthal in Laarne. Het publiek private project wordt geraamd op 3,98 miljoen euro en de sporthal wordt met twee derde vergroot.

Voor deze werken slaat de gemeente de handen in elkaar met de firma Pellikaan Holding N.V. Architectenbureau Studio Klein Brabant tekende de plannen. Er komt een nieuwe grote sportzaal van 38 op 32 meter die kan opgedeeld worden in twee zalen. De zaal heeft een hoogte van 7 meter en een uitschuifbare tribune met 144 zitplaatsen en een toeschouwers promenade op een verdieping met 50 vaste zitplaatsen. Daarnaast komt een dojo-zaal van 14 op 14 meter voor gevechtsporten en acht kleedkamers met sanitaire voorzieningen. Er is ook een polyvalente zaal van 7 op 7 meter en een dakterras van 6 op 7 meter. De nieuwe inkomhal en de foyer staat rechtstreeks in verbinding met de spelersgang van de bestaande sporthal. Bovendien is het gebouw ook rolstoel toegankelijk, inclusief de verdieping met lift. Het dak zal voorzien worden van zonnepanelen.

“Na de realisatie van dit project, zal de oppervlakte van het sportcentrum Veldmeers met ongeveer 2/3 vergroot zijn mét behoud van het huidige aantal van 190 beschikbare parkeerplaatsen. Het totale project, dat geraamd wordt op 3,98 miljoen euro inclusief de omgevingswerken en de parking, komt er ook dankzij de toegekende financiële steun van de Vlaamse Overheid van 762.682 euro. Deze subsidie vloeit voort uit een gunstige beoordeling van een door de Sportdienst samengesteld aanvraagdossier in het kader van het ondersteuningsbeleid voor bouw of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur”, zegt schepen van sport Frank Janssens (N-VA). Het einde van de werken is voorzien in augustus 2020.