Tweedaagse rommelmarkt in Skala Didier Verbaere

05 februari 2020

15u40 0 Laarne Op zaterdag 8 en zondag 9 februari organiseert Damesbasket Upkot Sparta Laarne een tweedaagse overdekte rommelmarkt in Zaal Skala aan de Colmanstraat in Kalken.

De markt is doorlopend open van 9 tot 17 uur en de inkom bedraagt 2 euro. Parking is gratis. Standhouders kunnen nog inschrijven via 0488/03.12.19.