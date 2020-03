Tuinbouwsector vraagt dringende steunmaatregelen: “Honderdduizenden planten staan klaar om vernietigd te worden” Didier Verbaere

24 maart 2020

Tuinbouwers uit de Gentse regio moeten door de coronacrisis honderdduizenden planten vernietigen. Zij vragen dringend steunmaatregelen van de hogere overheid. "Het moment om onze boterham te verdienen was na maanden kweken, aangebroken. Alles moet nu de container op", zucht teler Dorano Plevoets uit Laarne.

Even was er een beetje hoop voor de vele tuinbouwers in de Gentse regio dat ze hun verkoopklare planten alsnog kwijt zouden raken. Maar de regering heeft nu toch beslist dat tuincentra en planten en bloemenwinkels dicht moeten blijven. Enkel zaken, zoals Aveve, waar ook dierenvoeding wordt verkocht en grootwarenhuizen zullen wel planten en bloemen mogen aanbieden.

“Maar die grote winkelketens kopen hun planten op in veilingen in het buitenland bij de goedkoopste aanbieders. De eigen kwekers in Vlaanderen interesseren hen niet. Enkel winst telt voor die mannen”, zucht Steffi De Kerpel van Bloemen J Verbeek in Laarne. Zij zijn gespecialiseerd in meiklokjes. Tienduizenden tweejarige plantjes staan klaar om te bloeien. “Wij leven van twee piekmomenten per jaar. De voorjaarsverkoop met meiklokjes en de kweek van amaryllis in de winter. Maar we hebben de centen van het voorjaar nodig om de zomer door te komen en de kweek van de winter te financieren. Dit wordt hoe dan ook een verloren seizoen en als we geen uitstel van betaling krijgen bij de banken, gaan we failliet”, zegt Steffi.

Honderdduizenden planten op de container

Hetzelfde verhaal horen we bij Dorano Plevoets (21) in Laarne. Samen met zijn vriendin Ashley Blaeke (21) nam hij het tuinbouwbedrijf van zijn ouders pas over. Het familiebedrijf teelt éénjarige perkplanten en verkoopt vooral op de markten van Mons en Arlon in Wallonië. Maar sinds de crisis zitten de jonge ondernemers zonder werk en inkomen. Meer dan 300.000 planten staan klaar in de serres voor verkoop.

Het moment om iets te verdienen was aangebroken maar ik schat dat ik vandaag al minstens 100.000 plantjes zal moeten vernietigen Dorano - teler éénjarige perkplanten

“De planten werden gepot in september en de facturen zijn betaald. Het moment om iets te verdienen was aangebroken maar ik schat dat ik vandaag al minstens 100.000 plantjes zal moeten vernietigen. Ons hele startkapitaal staat hier in de serre en particuliere verkoop is ook al niet meer toegestaan”, zegt Dorano. “Ook supermarkten zijn niet geïnteresseerd in lokale teelt. Zij kopen in het buitenland. Ik snap trouwens niet waarom zij wel nog mogen verkopen en wij, in openlucht op een markt, niet”, besluit Dorano.

Provincie vraagt extra steunmaatregelen

Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) begrijpt de kritiek en het ongenoegen. Zij is in Oost-Vlaanderen bevoegd voor land- en tuinbouw en vraagt de Vlaamse en Federale overheid om steunmaatregelen. “We volgen dit op de voet en vragen extra maatregelen voor de getroffen sector. We zijn ook al volop bezig om na de crisis een grote promotiecampagne te lanceren voor de producten van bij ons. Steunmaatregelen vanuit de Provincie, zoals het afschaffen van de Provinciebelasting voor getroffen bedrijven, worden nog bekeken”, zegt Leentje Grillaert.