Toneelgroep Kattenheye heeft kuren Didier Verbaere

27 februari 2020

15u45 2 Laarne Toneelgroep Kattenheye uit Laarne brengt vanaf vrijdag 28 februari een nieuwe tragikomedie: ‘Kuren’.

Kuren speelt zich af in 1999. Het einde van de 20ste eeuw is nabij, het nieuwe millennium staat voor de deur. De familie Devreeze zit in een diepe crisis. Vader Philippe, de sloef van de familie, is na vele jaren zijn werk kwijt en trekt problemen aan als een magneet. Zijn echtgenote Veronique zet zich op alle mogelijke manieren in voor het goede doel en komt onverwacht met een vluchtelingenfamilie uit Kosovo naar huis.

Pépé Fernand is verzot (of is zot?) op de Wiener Sängerknaben en knutselt in zijn kamer aan iets mysterieus en komt te pas en te onpas om de vreemdste voorwerpen vragen. Dochter Magali wil een wereldberoemde violiste worden, maar eindigt tot groot jolijt van haar broer in een nachtclub. Tot ergernis van Veronique en Pépé komt nonkel Stefan binnengewaaid. Zijn illegale smokkel- en prostitutiepraktijken worden ook een probleem voor Philippe. En zoon Mario? Die volgt alles van achter zijn Playstation, maar niets ontsnapt aan zijn aandacht.

Voorstellingen in zaal Skala aan de Colmanstraat op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari en vrijdag 6 en zaterdag 7 maart. En namiddagvoorstelling op zondag 1 maart om 15 uur. Info en reservaties op www.kattenheye.be.