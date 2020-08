Toestel voor hand- en voetkoeling biedt kankerpatiënten meer comfort in OLV Aalst: “Eerste Belgisch ziekenhuis dat dit toepast” Didier Verbaere

24 augustus 2020

16u20 4 Laarne/Aalst De vzw OIGO (Opgeven Is Geen Optie) uit Laarne-Kalken wil het comfort voor kankerpatiënten verbeteren. Samen met de dokters van de OLV Borstkliniek in Aalst financierden ze een toestel voor hand- en voetkoeling tijdens chemobehandelingen. De Aalsterse kliniek is de eerste in België die een dergelijk toestel inzet om het comfort van patiënten te verbeteren.

“Door toediening van chemotherapie worden niet enkel kankercellen afgeremd, ook gezonde cellen ondervinden schade. Bij 20 procent van de patiënten treden tintelingen, branderig gevoel, slapend gevoel in de handen en voeten op. Daarnaast tast het gebruik van deze producten ook de nagels aan. Daarom investeren we mee in een kwalitatieve oncologische zorg met de aankoop van een toestel voor hand- en voetkoeling”, zegt Marc Roelandt van OIGO. Zij investeren 8.500 euro in de aankoop van het toestel.

Constante temperatuur tijdens behandeling

“Om haarverlies bij chemotherapie te beperken, is het gebruik van hoofdhuidkoeling inmiddels goed ingeburgerd. Hetzelfde principe van koeling blijkt efficiënt te zijn bij het inperken van nagelafwijkingen. Tot voor kort gebruikten we ijshandschoenen die een diepgevroren gel bevatten. Met de nieuwe Hilotherm®-toestellen wordt een constante temperatuur van 10 graden gegarandeerd van 15 minuten vóór start van de chemotherapie tot 15 minuten erna. Dat is niet enkel efficiënter, maar ook comfortabeler voor onze patiënten”, zegt dokter Greet Huygh, diensthoofd medische oncologie van het OLV Ziekenhuis in Aalst. OIGO en de artsen van de OLV Borstkliniek kochten samen een dergelijk toestel.

“Wij mogen toch met enige trots zeggen dat we het eerste Belgische ziekenhuis zijn dat dit toestel heeft aangekocht.Met dit toestel kunnen we nu dagelijks 4 patiënten deze koeltherapie aanbieden. Dit wordt als een enorme meerwaarde ervaren door onze patiënten”, besluit Dokter Heidi Roelstraete, medisch coördinator OLV Borstkliniek.