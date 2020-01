Ten Oorlog aan V1 monument in Kalken Didier Verbaere

16 januari 2020

17u07 2 Laarne Een cameraploeg van Ten Oorlog met VRT-journalist Arnout Hauben streek deze week neer aan het V1 monument in Kalken.

De opnames gebeurden onder meer in de Menneweg in Kalken. Daar staat een monument ter nagedachtenis van de oorlog en de slachtoffers van een V1 bombardement. Op 24 december 1944 sloeg een V1 bom in aan de Vaart. Twee kinderen verloren er het leven en er was heel wat materiële schade. Stukken van de bom werden gebruikt voor het monument op de plaats van de inslag. Het programma over de bevrijding van Vlaanderen zal worden uitgezonden naar aanleiding van V-Day op 8 mei 2020 en de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden.