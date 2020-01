Tankstation ontruimd na explosiegevaar door lek in LPG-tank Mustang Didier Verbaere

20 januari 2020

14u27 9 Laarne Door een lekkende LPG-tank van een Mustang 500 werd het Esso-tankstation aan de Heirweg in Laarne maandagmiddag omstreeks 13.20 ontruimd. “Het gas hoopte zich op in de wagen en vermengd met zuurstof geeft dat een explosieve cocktail”, zegt brandweerofficier Walter Frulleux.

Iets na 13 uur wilde een vrouw haar Mustang 500, een sportbolide met 530 PK onder de motorkap, voltanken met LPG-gas. Maar door een lek in de tank vulde de wagen zich snel met gas. De kans op een explosie ontstond op de parking van het tankstation. Het personeel van Esso ontruimde meteen het tankstation en startte de noodprocedure op. Alle pompen werden afgesloten en de hulpdiensten verwittigd. De brandweer kwam met verschillende ploegen ter plaatse en de politie sloot de drukke Heirweg tussen Laarne en Destelbergen en richting E17 meteen af voor alle verkeer.

Explosief mengsel

“Als LPG-gas zich vermengt met zuurstof ontstaat een mengsel dat bij de minste vonk kan ontploffen. Er zit nog 47 liter gas in de tank, dus dat is een potentiële bom op wielen”, zegt Walter Frulleux. De wagen werd weggeduwd naar de rand van het tankstation om te ontluchten. Na een halfuur was het grootste gevaar geweken. Om 14.15 uur werden de steenweg en het tankstation weer vrijgegeven.