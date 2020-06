Succesvolle vaderdagactie van oudercomité VBS Sint-Denijs met lokale producten Didier Verbaere

15 juni 2020

14u54 0 Laarne Het oudercomité van de Vrije Basisschool Sint-Denijs in Kalken ging in deze coronatijden op zoek naar een alternatieve manier om de kas te spijzen. Daarom verkochten ze v aderdagpakketten aan huis. Met meer dan 200 bestellingen werd het een groot succes.

“Om in deze moeilijke tijden ook de lokale producenten en handelaars te steunen werden wijn van een lokale wijnboer, verschillende biermanden met bieren van lokale brouwers en familiepakketten met lokale producten zoals honing, confituur, choco en advocaat aangeboden. Een foldertje met de nodige uitleg over de producten zorgt er voor dat ook de lokale producenten eens extra in de kijker staan”, zegt Carolien Rogiers van het oudercomité.

Er werden meer dan 200 vaderdagpakketten verkocht en deze werden gratis aan huis geleverd. Het oudercomité wenst alle papa’s een gelukkige Vaderdag en hoopt dat ze volop zullen genieten van de lokale producten.