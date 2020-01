Stichting Sint-Pietersfeest Kalken stopt na 32 jaar met activiteiten wegens verkaveling pleintje Didier Verbaere

04 januari 2020

13u40 0 Laarne In Kalken heeft de Stichting Sint-Pietersfeest vrijdagavond haar laatste nieuwjaarsdrink in gelegenheidscafé Den IJsbeer op het pleintje aan de Koffiestraat gehouden. Maar net dat pleintje wordt nu verkaveld.

Sinds 1988 was de Stichting Sint-Pietersfeest actief in de wijk rond de Koffie- en de Kruisenstraat met het pleintje als uitvalsbasis voor wijkkermissen en andere evenementen. Maar het pleintje wordt verkaveld en dus zet de werkgroep een punt achter haar bestaan. De vereniging wil afsluiten in stijl met een fotoboek.

“We werken aan een boekje waarin de verandering van het uitzicht van buurtweg 3 geïllustreerd wordt. Buurtweg 3 is de benaming die in de gemeentelijke administratie gebruikt werd om de weg vanuit Kalkendorp naar de Nederlandse grens aan te duiden, via de Schriekstraat, Hussevelde en Cootveld. Vooral de drukkersfamilie Van de Velde uit Kalkendorp publiceerde tijdens het eerste kwart van de twintigste eeuw postkaarten met als onderwerp de straten en de bebouwing van het toenmalige Kalken. Ongeveer 25 postkaarten hebben betrekking op de Koffiestraat, de Kouterstraat, de Kruisenstraat en de omgeving van het kruispunt Dendermondsesteenweg-Kruisenstraat. We brengen die postkaarten samen in een publicatie met daarbij telkens een foto van de situatie van vandaag, uiteraard in kleurendruk. Het is de bedoeling dat die publicatie eind januari 2020 ter beschikking is”, zegt voorzitter André Van De Sompel.