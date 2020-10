Sterke hinder verwacht tijdens grote onderhoudswerken Rivierstraat Didier Verbaere

11 oktober 2020

13u48 0 Laarne Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 12 oktober met onderhoudswerken aan de Rivierstraat (N449) in Laarne. Er wordt sterke hinder verwacht.

De Rivierstraat in Laarne, tussen de Heirweg en het oprittencomplex van de E17, is dringend aan vernieuwing toe. Het wegdek en de fietspaden worden er heraangelegd. De betonstraatstenen worden vervangen door asfalt en de baan krijgt een nieuwe toplaag. Verkeer richting Laarne blijft in de eerste fase mogelijk. Het verkeer richting E17 rijdt om via de Heirweg naar de oprit van de R4 in Destelbergen, R4, complex Destelbergen en E17. Tijdens de asfaltwerken moet alle verkeer gedurende twee dagen omrijden. De Rivierstraat gaat dan volledig dicht. Net als alle zijstraten in de werfzone. Verkeer wordt dan in beide richtingen omgeleid.