Steentjesstraat moet opnieuw gegoten worden Didier Verbaere

27 december 2019

10u41 0 Laarne Bijna twee jaar is gewerkt aan de heraanleg van de Steentjesstraat in Laarne. Maar in het voorjaar moet een deel van het asfalt opnieuw gegoten worden. Want in plaats van een biljart vlakke baan rij er je precies over een golfplaat. De gemeente en de aannemer kwamen tot een akkoord.

De Steentjesstraat in Laarne is twee jaar lang onderwerp van discussie geweest tijdens de aanleg. De werken sleepten zeer lang aan en zorgden voor ongemak en gemor bij de buurtbewoners en de handelaars. In juni ging de straat eindelijk weer open maar een deel van het asfalt moet opnieuw worden gegoten. De werken waren niet goed uitgevoerd en het gemeentebestuur en de aannemer kwamen tot een akkoord. Het hobbelige gedeelte tussen de watertoren en eetcafé ‘t Steentje wordt opnieuw hergoten. Het is wachten tot het voorjaar in maart of april als het overdag minimum 16 graden is.