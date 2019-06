Steentjesstraat gaat weer open Wouter Spillebeen

27 juni 2019

18u15 1 Laarne De Steentjesstraat in Laarne wordt tussen de Heirweg en Korte Meire weer volledig opengesteld vanaf zaterdag 29 juni. De slechte staat van het asfaltwegdek wordt in een latere fase aangepakt.

De werken in de Steentjesstraat slepen al meer dan twee jaar aan en zorgden al voor heel wat wrevel bij de bewoners. Onder andere de slechte communicatie rond de werken was een hekel punt. Nu lijkt er licht te zijn aan het einde van de tunnel, want komende zaterdag gaat de straat weer open voor alle verkeer.

Of toch voor even, want het asfalt zal in een latere fase nog moeten aangepakt worden. Vanaf dinsdag 6 augustus gaat ook het kruispunt Korte Meine/Meirhoekstraat dicht om daar de werken te starten. Er wordt een omleiding voorzien langs de Molenstraat, Lange Meire, Steentjesstraat, Heirweg, Colmansstraat, Provinciebaan en Kapellendries.