Start to Move kent vliegende start Didier Verbaere

23 januari 2020

11u41 0 Laarne Wandel- en loopclub De Veldmeersrunners uit Laarne wil dit jaar meer mensen aan het sporten krijgen en lanceerde het ‘Start To Move project’.

“Op onze Start To Walk mochten we 43 wandelaars en 11 nieuwe lopers verwelkomen. Niet alleen het aantal overtreft de stoutste verwachtingen ook het enthousiasme van de groep laat niks te wensen over”, zegt initiatiefnemer Danny Clincke. De club telt ondertussen meer dan 200 leden en een tiental zal volgende maand een cursus gemachtigd begeleider volgen om alles veilig in goeie banen te leiden.

“Begin maart starten we met onze Start To Run. Deze wordt voor de 10de maal ingericht door de gemeentelijke sportdienst en ligt eigenlijk aan de basis van het succes van de Vedlmeersrunners. In tien weken tijd leren we mensen vlot 5 kilometer lopen”, zegt Danny die de lopers ook begeleidt. Info op www.bloggen.be/runningdanny en via www.laarne.be.