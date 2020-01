Start het jaar sportief met de Veldmeersrunners Didier Verbaere

06 januari 2020

11u18 0 Laarne De Veldmeersrunners uit Laarne willen graag iedereen uit de gemeente of de buurgemeentes aan het bewegen of sporten krijgen. De club lanceert op 14 januari en begin maart een Start To Walk en een Start To Run.

“Met slogans als Iedereen in beweging en Start To Move willen we de mensen in onze gemeente en buurtgemeente aan het sporten en bewegen krijgen. Onze loop- en wandel club telt vandaag zo’n 200 leden maar we beseffen ook dat er nog heel wat meer mensen zijn die bij hun goede voornemens voor 2020 aan de conditie werken bovenop hun lijstje staan hebben”, zegt Danny Clinck van de Laarnse club.

Start to walk

Op 14 januari start in de gemeente een Start To Walk. “Dit is een zes weken durende initiatiereeks waarbij we de deelnemers naar een niveau brengen waar ze vlot 5 à 6 kilometer leren wandelen aan een tempo van 5 per uur. Ze zijn dan ook voldoende voorbereid om de rest van het jaar met de meer ervaren wandelaars mee te stappen. De initiatie gaat door elke dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur aan de Sporthal in Laarne”, zegt Danny. Inschrijven kan via veldmeersrunners1@gmail.com en www.bloggen.be/runningdanny.

Hij begeleidt voor de 10de maal de Start To Run van de Sportdienst van Laarne. Deze sessies starten begin maart aan de Finse Piste rond de sporthal en duren tien weken. Na deze lessenreeks kan je vlot 10 kilometer lopen. Inschrijven hiervoor kan via www.laarne.be.