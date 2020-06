Stalletje en boom vatten vuur naast warenhuis Didier Verbaere

31 mei 2020

12u35 6 Laarne Op het terrein van legerstock en oud ijzerhandel Van Wassenhove op de Dendermondsesteenweg in Kalken vatten een grote spar en een stalletje zondagmiddag om 11.30 uur vuur.

Omdat de vlammen dreigden over te slaan naar warenhuis Spar naast het terrein, werden de grote middelen ingezet. Brandweerploegen van Wetteren, Wichelen en Lede snelden ter plaatse na een oproep van een uitslaande brand in een gebouw. De eigenaar van het warenhuis was ondertussen begonnen met het vuur te blussen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de stal en de metershoge boom.