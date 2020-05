St-Macharius Ommegang gaat virtueel tijdens Pinksterweekend Didier Verbaere

19 mei 2020

12u18 0 Laarne De Pinksterkermis, jaarmarkt en de ommegang tijdens het Pinksterweekend in Laarne zijn al een tijdje afgelast. Maar de Macharius Processie kan je wel virtueel verkennen.

De St.-Macharius Ommegang is in Laarne een vast hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Tijdens de processie wordt een ‘overblijfsel’ op een houten draagstoel van de Heilige Macharius meegedragen.

Het comité organiseert nu toch een ommegang die je alleen, in gezinsverband of met je zogenaamde bubbel kan beleven. Op zaterdag, zondag en maandag 30, 31 mei en 1 juni zullen daarom de Kapelletjes langheen het traject worden opengesteld. De liturgie is verkrijgbaar bij het startpunt van de processie in de Kerk van Laarne. En in elke kapel zal een QR-code uithangen waar de liturgie via een smartphone en een Youtube filmpje kan worden beluisterd.

De Armeense bisschop Macarius bezocht rond het jaar 1010 de Lage Landen om er te bidden op het graf van verschillende van onze heiligen. Hij trok onder meer naar St.-Rombout in Mechelen en St.-Bavo in Gent. Daar stierf hij in 1012 aan de pest. Sindsdien werd hij aanbeden als pestheilige.