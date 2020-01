Speelse poëzieroute door Kasteel van Laarne Didier Verbaere

29 januari 2020

15u33 0 Laarne Naar aanleiding van Gedichtendag organiseerde de Dienst Vrije Tijd van Laarne een poëzieroute doorheen de kamers van het Kasteel van Laarne. In vier kamers konden kinderen speelse gedichtjes en versjes ontdekken.

En uiteraard ook het kasteel zelf bewonderen, want zo’n slot blijft in de ogen van een kind tot de verbeelding spreken. Ook morgen, donderdag 30 januari, is er een poëzieroute uitgestippeld voor volwassenen. Thema is ‘De toekomst is nu’. Er zijn nog een aantal plaatsjes vrij. Deelname is gratis om 19 en 20 uur maar graag seintje op 09/365.24.10.