Slot van Laarne opent deuren voor magisch sprookje Didier Verbaere

07 december 2019

18u28 0 Laarne Het slot van Laarne heeft haar poorten geopend voor een magisch sprookje. De hele maand lang voeren tientallen acteurs en figuranten er in Kerstmagie ‘Het Mysterie van De Groene Kerstman’ op.

In Laarne is Het Mysterie van de Groene Kerstman de derde productie van Historalia. “Het Mysterie van de Groene Kerstman is een prachtig en meeslepend verhaal op kindermaat. De lakeien zijn druk in de weer, de kok roert hevig in zijn pannen, maar toch is er iets niet pluis in het kerstkasteel. Wie heeft van de taart geproefd, en van wie is dat groene aperitiefje? De rode kerstman lijkt passé! Hij wordt vervangen door de groene kerstman en de verschrikkelijke Krestella die samen de macht nemen over het kerstfeest. Zullen de elfjes, de lakeien en de echte kerstman hun plannetje kunnen stoppen?”, licht regisseur Luc Stevens een tip van de sluier.

Opvoeringen tot 23 december en snel zijn is de boodschap want 6.800 van de beschikbare tickets zijn reeds de deur uit. Info op www.kerstmagie.be.