Scheve tafel met Boliviaanse gerechten voor 11.11.11 Didier Verbaere

01 november 2019

10u30 0 Laarne De Mondiale Raad Laarne-Kalken organiseert op zaterdagavond 9 november in samenwerking met Mano a mano de ‘Scheve tafel’ met Boliviaanse gerechten. De opbrengst gaat naar projecten van 11.11.11.

Het thema van de 11.11.11-actie dit jaar is het belang van ‘changemakers’ en van de kracht van het middenveld. Mano a mano is in Bolivië een ‘changemaker’ die samen met de lokale gemeenschappen werkt aan betere leefomstandigheden. Zo pakt de organisatie de ontwikkeling van basisgezondheidszorg aan met de bouw van gezondheidscentra in afgelegen gebieden en met organisatie van bijscholingen voor artsen, verpleegkundigen en tandartsen. Daarnaast helpt ze ook met de bouw van scholen en de verbetering van wegen.

Op zaterdagavond 9 november organiseert Mano a mano samen met de Mondiale Raad een maaltijd om 19 uur in Zaal Melopee in de Keistraat. Je kan er ook op interactieve wijze meer leren over ongelijkheid in Bolivië.

Tickets kosten 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Info en inschrijvingen: dienst Vrije Tijd en Jeugd op 09/365.24.11 en jeugd.cultuur@laarne.be.