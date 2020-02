Rots- en watertraining maakt leerlingen mentaal en fysiek weerbaarder Didier Verbaere

20 februari 2020

12u03 0 Laarne Basisschool De Zonnebloem in Kalken is donderdag gestart met een reeks rots- en watertrainingen voor haar leerlingen. Deze oefeningen maakt de mentale en fysieke weerbaarheid van haar leerlingen sterker.

Naar aanleiding van de Rode Neuzen Actie zamelden de oudercomités van de scholen in Laarne en Kalken 2.135 euro in op de Winterfair vorig jaar. “Dat geld wordt nu besteed om de mentale fysieke en sociale weerbaarheid van de leerlingen te verhogen. Daarom werd in team beslist om de Rots- en Watertraining naar onze school te brengen”, zegt directrice Anniq Patho.

“De bouwstenen van het Rots & Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. De training is gericht op de basisbehoeftes van het kind zoals veiligheid, liefde, sociale contacten en respect. En de vaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Een kind leert tijdens de training grenzen stellen om voor de eigen veiligheid te zorgen. We leren hen om sociaal vaardig te zijn om sociale contacten te kunnen opbouwen. Dat past ook perfect in de Week tegen pesten”, zegt Anniq.

Wobbelyoga

In zes sessies en een terugblik leren de leerlingen om bewust te zijn van de eigen wensen, een eigen weg te gaan (rots) in verbondenheid met anderen (water). Het is een mentale leerweg via fysieke spelletjes. In de kleuterklassen en 1ste leerjaar wordt ook Wobbelyoga georganiseerd. “Omdat het toch belangrijk is dat we leren onze kinderen van jongsaf aan zichzelf tot rust te brengen in onze soms overprikkelende maatschappij. Zij kunnen 2 keer genieten van deze rustgevende activiteit.”