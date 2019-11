Rode Kruis en gemeente huldigen bloedgevers Didier Verbaere

20 november 2019

09u41 0 Laarne Het Rode Kruis en het gemeentebestuur huldigden de bloedgevers en laureaten van de cursussen ‘eerste hulp’ en ‘helper’ in Laarne.

Het Rode Kruis van Laarne en de gemeente zetten jaarlijks hun bloedgevers in de bloemetjes. “Want wat jullie doen is zeer nobel. Je geeft niet zomaar iets, maar jullie geven iets dat niet te koop is, waar geld niet voor kan zorgen, dat niet kan gemaakt worden door een machine, zelfs niet ééntje met de grootste spitstechnologie. Jullie geven een stuk van jezelf door bloed te geven”, zegt schepen Hilde Nobels (N-VA). Yvette De Wilde (69) kreeg extra felicitaties met 150 bloeddonaties.