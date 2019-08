Rita en Luc al 50 jaar samen in lief en leed Didier Verbaere

26 augustus 2019

16u13 0 Laarne Rita Clinckspoor en Luc Stevens vierden in zaal Zevensterre in Laarne hun 50ste huwelijksverjaardag. Een halve eeuw gingen ze zoals beloofd samen door lief en leed.

Rita Clinckspoor en Luc Stevens huwden in 1969. Rita is geboren in Serskamp en was de winkeldochter van een Delhaize op het dorp. Haar vader was kleermaker in een atelier in Brussel. Ze volgde haar pa in zijn voetsporen naar Brussel naar Belcoats op de Avenue Louise om te naaien en werkte nadien bij stoffen Loré in Wetteren.

Ondertussen had ze Luc leren kennen op een T-dansant bij Vogeleire en ook in de winkel van de mama waar Luc groenten leverde. Samen kregen ze twee zonen Tom en Stijn.

Met zijn vrouw opende Luc een kruidenierszaak op de Oordegemsesteenweg in Wetteren met vooral groenten en fruit. Zijn ouders hadden een groothandel in Kalken. De groothandel die ze samen hadden, hebben ze uitgebouwd tot 10 personeelsleden en het beheer van verschillende winkels.

Maar op 19 maart 1984 sloeg het noodlot toe. Luc kreeg een klapband met zijn camionette en is gegrepen door een tientonner. Hij heeft toe drie maanden in coma gelegen en 10 jaar eigenlijk niets kunnen doen. Maar Luc en Rita hebben er zich doorgeslagen, in goeie en kwade dagen. Zoals 50 jaar geleden beloofd. Vandaag genieten ze vooral van de zeelucht in hun staancaravan. Hun gezin heeft ondertussen 5 kleinkinderen en 3 pluskleinkinderen die reeds voor 4 plusachterkleinkinderen zorgden.