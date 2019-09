Remi en Magda zijn gouden koppel Didier Verbaere

22 september 2019

12u15 0 Laarne Remi Borgelioen (70) en Magda Schack (69) vierden in Kalken hun 50ste huwelijksverjaardag. Het gouden koppel heeft twee zonen en vier kleinkinderen.

Magda is de dochter van een café in Wetteren en liep school aan Sint-Jozef waar ze snit en naad en nadien haute couture volgde. Ze werkte onder meer bij Atelier Blancquaert en de kledingzaak Minimag in Wetteren. Samen met haar man Remi waren ze ook de eerste uitbaters van het populaire café Het Vrijgeweide in Kalken.

Remi volgde mechanica in Scheppers en een A1 opleiding als technisch ingenieur. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag in Nijlen waar hij samen met Magda woonde. Maar in 1977 keerden ze terug om Het Vrijgeweide te openen. Na de horeca periode werkte hij tot aan zijn pensioen op een bedrijf voor brandbeveiliging.

Ze leerden elkaar kennen op een stoet voor de 100-jarige Elodie in Kalken in 1965. Magda, verkleed als matroosje op een praalwagen. Remi als muzikant in de fanfare voor de stoet. Na 3,5 jaar stapten ze in het huwelijksbootje. Magda is een fervent kunstenaar en lid van het collectief Lak@rt. Ze ging ook 14 jaar naar de Academie in Wetteren. Daarnaast kookt ze graag en gaat ze graag op reis. Al dan niet met Remi. Ook Remi is een bezige bij. Hij speelde toneel bij Cauci, is stichtend lid van de dekenij en gaat graag wandelen of fietsen. Het gouden koppel heeft twee zonen en vier kleinkinderen.