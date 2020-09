Rechtstreekse busverbinding tussen Kalken en Laarne op vrijdag Didier Verbaere

04 september 2020

13u05 0 Laarne De gemeente Laarne heeft sinds vandaag elke vrijdag een rechtstreekse busverbinding tussen Kalken en Laarne. Het gaat om een proefproject in het nieuwe openbaar vervoersplan van de vervoerregio Gent. “Na evaluatie bekijken we of we dit ook op andere dagen kunnen organiseren.

Het is een oud zeer in Laarne. Geen enkele bus van De Lijn verbindt de dorpskernen van Kalken en Laarne. Het lokaal bestuur zetelt ondertussen in de vervoersregio Gent en kreeg een budget van 28.000 euro om ‘Vervoer op maat’ (VOM) te organiseren. “De belbus wordt afgeschaft en vervangen door andere formules. Zo denken we aan taxicheques en een fietsdeelsysteem. Ook nieuw is de rechtstreekse verbinding met een busje voor twintig reizigers dat op vrijdagvoormiddag zal pendelen tussen Kalken en Laarne zodat inwoners naar de markt kunnen afzakken”, zegt schepen Frank Janssens (N-VA).

Hogere frequentie en latere bussen vanuit Gent

In het openbaar vervoerplan wordt ook de frequentie van het aantal busritten tussen Gent en Wetteren opgedreven. Deze bussen houden ook halt in de gemeente. “Voor de lijn Gent-Wetteren gaat het om een verdubbeling van het aantal ritten. De bus uit Hamme naar Wetteren zal ook elk uur een halte aandoen in Kalken. En de laatste bus uit Gent naar Laarne rijdt van maandag tot donderdag om 00.30 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs om 1.30 uur. Op die manier kunnen onze inwoners makkelijk een avondje uit in Gent met de bus”, besluit Frank Janssens. Het openbaar vervoerplan treedt in werking in januari 2022.