Raymond en Julietta vieren briljanten huwelijk Didier Verbaere

07 september 2019

13u27 0 Laarne Op het gemeentehuis van Laarne werden Raymond Masson (87) en Julietta Waterloos in de bloemen gezet voor hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag. Het briljanten koppel is afkomstig uit Melle en Merelbeke maar woont al enkele jaren in Laarne.

Het koppel trouwde in 1954 in Merelbeke. Raymond werkte eerst een tijdje in de privé als mecanicien maar werd nadien sectorchef voor de NMBS. Ook zijn vader werkte aan het spoor. Julietta werkte zes jaar lang als arbeidster maar bleef na haar huwelijk en de geboorte van de twee kinderen thuis. Ze kennen elkaar al van jongsaf want hun grootmoeders waren zussen. Op Merelbeke statie-kermis sloeg de vonk over en in 1954 huwden. Dochters Sabine en Nadine schonken hen vier kleinkinderen Jolien en Jordy en Michaël en Helena. En er is reeds één achterkleinkind Keano. Vandaag genieten ze van hun oude dag maar gaan nog vaak op reis door Europa. Met de trein uiteraard. Raymond was ook actief bij de civiele bescherming van Merelbeke.