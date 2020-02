Projectontwikkelaar Acasa koopt oude fabriekssite Microfibres Didier Verbaere

12 februari 2020

12u31

Bron: Het Nieuwsblad 0 Laarne Projectontwikkelaar Acasa heeft de 7 hectare grote site van het failliete textielbedrijf Microfibres in Laarne voor 8,6miljoen euro gekocht. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vier jaar geleden ging de textielfabriek dicht. Het Amerikaanse moederbedrijf legde de boeken neer en kort daarop verloren ook 81 werknemers in de vestiging aan de Lange Meire hun baan. Sindsdien stond het pand leeg. Vorig jaar woedde er nog een grote brand. Curator Jozef Dauwe maakte de jongste jaren een inventaris van het totale domein en zette het in de etalage. Er waren 51 kandidaat kopers.

Nieuwbouw met respect voor bestaande architectuur

Projectontwikkelaar Acasa uit Sint-Martens-Latem specialiseert zich in nieuwbouwprojecten op unieke locaties met aandacht voor bestaande architectuur en natuur. In de meerjarenplanning van de gemeente Laarne stond de ontwikkeling van Microfibres ook zo omschreven. De gemeente wil er de ondergrondse Maanbeek graag opnieuw blootleggen. Een masterplan maakte de gemeente nog niet op. Met de verkoop aan Acasa liggen de visies nu op dezelfde lijn. Laarne wil het gebied deels inkleuren als woonzone en ambachtelijke zone. De ontwikkeling kan door de verkoop nu in een stroomversnelling komen.