Pralines, snoep en koffie bij Mokka d’ Or Didier Verbaere

11 juli 2019

17u21 0 Laarne In de Lepelstraat in Laarne opende Karine De Cock Mokka ‘d Or. De nieuwe zaak is gespecialiseerd in pralines, snoep en geschenkartikelen. Achteraan de winkel en op het ruime en gezellige terras kan je genieten van lekkere koffie en artisanaal gebak in het koffiehuis.

Karine De Cock (47) baatte jarenlang café De Fontein in Laarne uit en gaat nu een nieuwe uitdaging aan met Mokka d’ Or. Maandenlang verbouwde ze met veel gevoel voor detail de voormalige Fintro bank in de Lepelstraat om tot een gezellige delicatessenwinkel. De geur van koffie, chocolade, koekjes en andere delicatessen komt je tegemoet als je Mokka d’Or binnenstapt. “We bieden een ruimte keuze van prachtige geschenkmanden, de fijnste thee- en koffiesoorten, apart of in mooie luxe zakjes en artisanale pralines van Belgische makelij aan”, zegt Karine.

Koffiezaak achteraan

Achteraan de zaak richtte ze een trendy en gezellige koffiezaak in. “Met een kleine kaart van speciale koffies en verse theesoorten, limonades en cocktails. We kozen voor de koffie van Chaqwa, een vrij onbekende koffiebrander die de wereld rondreist op zoek naar de meest kwalitatieve bonen”, zegt Karine. Op vrijdag, zatredag en zondag is er het openingsweekend en kan je er doorlopend terecht van 9.30 uur tot 18 uur. Info op www.mokkador.be.