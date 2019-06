Politie zoekt getuigen voor inbraak in Berringstraat Didier Verbaere

13 juni 2019

In de Berringstraat in Laarne werd dinsdagmiddag een inbraak vastgesteld. De politie stelde proces-verbaal op en voert verder onderzoek naar de feiten. Getuigen kunnen zich steeds melden via pz.wlw@police.belgium.eu. De politie vraagt bij verdachte handelingen om steeds 101 te bellen.