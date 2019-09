Politie zoekt getuigen vluchtmisdrijven Didier Verbaere

16 september 2019

17u02 4 Laarne Afgelopen weekend gebeurden in Wichelen en Laarne twee ongevallen met vluchtmisdrijf. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie.

In de Oostakkerstraat in Wichelen werd zaterdagnamiddag vastgesteld dat een verkeersbord en een paaltje werden aangereden. Van de dader ontbreekt elk spoor. En in de nacht van vrijdag op zaterdag werd om 3.20 uur een geparkeerde wagen in de Boombosstraat aangereden. Ook daar ging de aanrijder er vandoor. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.