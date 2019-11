Patrick Lips gunt lezers Laarne een blik achter de schermen van de Ghelamco Arena Didier Verbaere

12 november 2019

15u18 5 Laarne Patrick Lips, directeur communicatie van AA Gent, is te gast in de Bibliotheek van Laarne op donderdag 14 november om 20 uur. Tijdens deze lezing geeft hij een kijk op het runnen van de voetbalploeg die sinds enkele jaren een plaats heeft veroverd binnen de Belgische topclubs.Hij doet ook de weg naar het huidige succesverhaal uit de doeken.

Een voetbalwedstrijd duurt in principe 90 minuten. Om dit mogelijk te maken is er dagelijks 1 groot team aan de slag, niet alleen de trainers en de spelers, maar het managementteam, de medewerkers en de vrijwilligers!. Bij KAA Gent zijn er in de nieuwe Ghelamco Arena een 1000-tal mensen actief bij elke thuiswedstrijd. Onder hen Patrick Lips, al 53 jaar lang supporter, 25 jaar commercieel directeur en de laatste 3 jaar verantwoordelijk voor de communicatie.

Patrick Lips is germanist en volgde ook een opleiding journalistiek. Hij was als docent verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en werkte als reis- en sportjournalist voor Radio 1 en 2. Bij AA Gent is hij ondertussen al bijna 30 jaar actief.

De lezing kost 5 euro. Reserveren kan via jeugd.cultuur@laarne.be, via de webshop Vrije Tijd (inloggen vereist) of op het nummer 09 365 24 10.