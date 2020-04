Paaseieren voor bewoners Hof Ten Kouter Didier Verbaere

10 april 2020

13u38 0 Laarne Voetbalclub Hogerop Kalken schonk 1.100 paaseitjes aan de 99 bewoners en de helden van de zorg bij de buren van Woonzorgcentrum Hof Ten Kouter.

“Het zijn geen leuke tijden voor een voetbalclub maar we slaan er ons wel door. Anderen hebben het ongetwijfeld moeilijker. We denken aan onze buren van woonzorgcentrum WZC Hof Ten Kouter in Kalken waar eenzaamheid en ziekte is en waar iedereenop de toppen van de tenen loopt. Daarom willen we hen een hart onder de riem steken”, meldt de club.