Oxfam neemt nieuwe promotiefilm opnieuw in Laarne op Didier Verbaere

27 januari 2020

12u16 3 Laarne Voor het tweede jaar op rij is het dorp van Laarne het decor voor de filmopnames van een promotiefilm voor Oxfam Wereldwinkels. “We willen ditmaal de veelzijdigheid van de meer dan 6.000 vrijwilligers in de kijer zetten”, zegt Yves Boussen van Oxfam.

Nadat vorig jaar Laarne overspoeld werd door een bonte stoet acteurs, figuranten en een lama houdt Oxfam het dit jaar wat soberder met vier personages. “Zij belichamen elk aspect van onze vrijwilligers. Als vrijwilligers en verkopers in de winkels. Als activist die onze boodschap voor eerlijke handel uitdraagt op acties en manifestaties. Als educatief medewerker naar scholen toe. En ook als lobbyist naar de lokale en andere besturen”, zegt Yves Boussen.

Nico Van de Velde, verantwoordelijk voor de Oxfam winkel in Laarne, Lieselot Six uit Laarne, Cindy Barbarin uit Oostende en Jonathan Matthysen uit Antwerpen waren de acteurs van dienst voor de opnames in Laarne en in de winkel. “We werden hier vorig jaar zo goed ontvangen, dat we besloten om de opnames opnieuw hier uit te voeren en kregen ook nu weer meteen toestemming”, lacht Yves. “De promofilm wordt eind februari gelanceerd tijdens de Week van de Vrijwilliger”.