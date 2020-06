Opruimen sluikstort wordt voortaan per uur berekend in Laarne Didier Verbaere

15 juni 2020

14u43 0 Laarne Sluikstorters die betrapt worden in Laarne zullen niet meer de volle pot van 350 euro aan retributies moeten betalen. De gemeente zal bij elk dossier de kostprijs aan personeel doorrekenen aan de overtreders.

“Een boete van 350 euro voor een kleinere overtreding vonden we wat te veel van het goede. Voor het opruimen van een sluikstort zullen we voortaan 35 euro per uur rekenen voor het verwijderen en 45 euro per uur aan administratief personeel”, zegt schepen Igor Rogiers.