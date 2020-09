Oppositie organiseert zelf zitting aan gemeentehuis uit protest tegen afgelasting gemeenteraad Didier Verbaere

25 september 2020

Laarne Aan het gemeentehuis van Laarne voerden gemeenteraadsleden van de oppositie donderdagavond een korte protestactie tegen het afgelasten van de gemeenteraad vanavond. Die ging niet door omdat er te weinig punten zijn op de agenda. CD&V, Groen en Sp.a vergaderden dan maar onderling aan het gemeentehuis.

“De gemeenteraad zou het kroonjuweel moeten zijn van het lokale bestuur en het sluitstuk dat ons lokaal bestuur democratisch maakt. In de wet is vastgelegd dat deze raad minstens tien maal per jaar moet samenkomen. De raad vanavond gaat niet door omdat er te weinig punten zijn. In Laarne waren er dit jaar amper zes. Hoe gaat men in 2020 aan 10 gemeenteraden komen als men de gemeenteraad van september afschaft?”, vraagt de oppositie zich af.

“Ontbreekt het deze meerderheid nu echt aan inspiratie om thema’s te bespreken die de toekomst van Laarne aanbelangen? Deze gemeenteraad, met weinig dringende punten, was nochtans de uitgelezen kans om een uitgebreide toelichting te geven bij de tussentijdse rapportage van het meerjarenplan. Nu kregen we enkel een rapport van 62 bladzijden per mail. Dit vergt voor ons veel tijd en moeite om ons zonder bijkomende uitleg te verdiepen in dit complexe dossier. Enige toelichting had hier op zijn plaats geweest”, klinkt het bij fractievoorzitters Stephanie De Meulemeester (Groen), Gert Schelstraete (CD&V) en Luk Van Meensel (Sp.a). Ook het schrappen van een aantal actuele vragen zit de oppositie dwars.

“In principe kunnen we als oppositie zelf een gemeenteraad samenroepen. Maar dat zou de gemeente alleen maar op kosten jagen zonder medewerking van de meerderheid. We hopen dat de meerderheid snel een nieuwe gemeenteraad met een zinvolle agenda samenroept zodat de verplichte tien raden worden nageleefd dit jaar en de democratie wordt gerespecteerd.”