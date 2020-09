Opbrengst corona-eetfestijn voor Slaatje Praatje Didier Verbaere

23 september 2020

10u05 1 Laarne N-VA Laarne-Kalken schenkt 531 euro aan de sociale kruidenier Slaatje Praatje. Dat is een deel van de opbrengst van haar coronaveilig eetfestijn.

Slaatje Praatje is een mobiele sociale kruidenier die de zelfredzaamheid van mensen in armoede wil vergroten. De organisatie ontving 531 euro. Hiermee hoopt de partij hen een duwtje in de rug te geven in deze moeilijke tijden.