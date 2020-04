Ook in triagecentrum Laarne blijft covid-19 curve stabiel Didier Verbaere

08 april 2020

21u11 0 Laarne Het aantal patiënten dat met Covid-19 symptomen door de huisarts naar het triagecentrum in de Colmanstraatin Laarne wordt gestuurd, blijft stabiel. De jongste twee dagen namen de consultaties zelfs een duik. Daarmee volgt het centrum de cijfers van de nationale afvlakking van de curve.

Het triagecentrum in Laarne is een tussenstation tussen de huisartsen en de ziekenhuizen en is donderdag drie weken operationeel. Dokters van de Vesalius kring Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare onderzoeken er patiënten met corona symptomen en verwijzen hen, indien nodig, door naar de ziekenhuizen of naar huis om verder uit te zieken.

De eerste week passeerden er zo’n 80 patiënten. Dat aantal steeg de week nadien sterk maar de teller staat vandaag op ongeveer 260 patiënten in de laatste drie weken. “Dus het aantal blijft stabiel. De laatste 2 dagen was het zelfs vrij rustig in de triage”. Hoeveel mensen uiteindelijk werden doorverwezen naar een ziekenhuis en het aantal overlijdens, valt onder het medisch beroepsgeheim. Maar het ziet ernaar uit dat ook hier de piek achter de rug is.