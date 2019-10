Onverwacht bezoek in De Zonnebloem: De Buurtpolitie-acteurs geven EHBO-les (en handtekeningen) Didier Verbaere

04 oktober 2019

12u04 7 Laarne Onverwacht bezoek in GO Zonnebloem in Kalken. De leerlingen van het zesde jaar kregen er een EHBO-cursus van De Buurtpolitie-acteurs Tim Ost en Luc Van De Velde.“We waren niet vooraf verwittigd dat de twee acteurs zouden langskomen, maar waren blij verrast”, zegt directrice Anniq Patho.

De cursus was een verjaardagsgeschenk van leerling Guillian Roeland aan zijn klasgenoten. De acteurs, die in het echte leven actief zijn in de medische wereld, vertelden hoe te reageren bij een ongeval, toonden hoe het Heimlichmanoevre uit te voeren en gaven info over de werking van de ambulance. “Uiteraard gaven ze ons ook leuke weetjes mee van op de set van De Buurtpolitie. Tim Ost is eveneens een stuntman en natuurlijk hingen de kinderen aan zijn lippen toen hij hierover vertelde. De les werd afgesloten met een handtekeningmoment”, besluit Anniq.