Onkruidverbranding loopt mis: tuinhuis volledig in de as gelegd Didier Verbaere

01 april 2020

14u03 1 Laarne Een tuinhuis achter een woning aan de Bieststraat 19 in Kalken (Laarne) is woensdagmiddag om 12.30 uur volledig uitgebrand. De bewoner had in de voormiddag onkruid verbrand rond het tuinhuis. “Vermoedelijk smeulden de wortels ondergronds verder”, zegt brandweerofficier Romain Van Bever van de Wetterse brandweer.

De brand ontstond omstreeks 12.30 uur. In een mum van tijd stond het tuinhuis achteraan de tuin in lichterlaaie. Een grasmachine en ander tuinmateriaal gingen in de vlammen op. Een buurvrouw merkte de zwarte rookpluim op en snelde ter hulp. Ze leidde de al wat oudere bewoners naar de straat en ging samen met een andere buurvrouw de vlammen met tuinslangen te lijf. “We wilden vermijden dat een grasbrand ook de garage of het huis zou bereiken”, zegt ze.

De brandweer kon daarna het vuur snel doven. “De bewoner had ’s morgens onkruid verbrand rond het tuinhuis. Waarschijnlijk smeulde er vuur ondergronds verder en zette dat het tuinhuis in brand. Een kortsluiting is uitgesloten want er is geen elektriciteit in het tuinhuis”, zegt Romain Van Bever.