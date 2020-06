Onkruidbrand slaat over op sparren en tuinmeubilair Didier Verbaere

10 juni 2020

13u14 6 Laarne Op de Heirweg in Laarne is een onkruidbrand woensdagmiddag om 12.45 uur overgeslagen op tuinmeubilair en de sparren van de buren. De brandweer kon erger vermijden.

Op de parking van het vroegere Rockin’ Café aan de Heirweg was een man onkruid aan het wegbranden. Hierbij sloegen gensters over naar de sparren van de buren en vatten ook enkele tuinstoelen vuur. In afwachting van de hulpdiensten ging de man het vuur met brandblussers te lijf. De brandweer van Wetteren kon de brand snel blussen. De schade bleef beperkt tot de sparren en stoelen.