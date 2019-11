OIGO financiert gespreksruimtes en waakkoffers in AZ Sint-Lucas en UZ Gent voor 45.000 euro Didier Verbaere

25 november 2019

15u27 0 Laarne OIGO (Opgeven Is Geen Optie) uit Laarne heeft in het AZ Sint-Lucas en in het UZ Gent de inrichting van vijf gespreksruimtes gefinancierd voor 45.000 euro. De Vzw zet zich in om het leven van kankerpatiënten te verbeteren.

“Even je verhaal doen aan de oncopsycholoog of de begeleidingsverpleegkundige kan voortaan op een aangename manier. De ruimtes werden ingericht tot gezellige gespreksruimtes. De huiselijke sfeer met comfortabele zetels, planten, posters brengt de patiënt meteen tot rust”, zegt Marc Roelandt van de vzw. Ze kochten ook 2 waakkoffers aan voor het Palliatief Support Team.

“Waken bij een stervende naaste is zinvolle trage tijd. Het is aanwezig zijn bij de stervende, mijmeren over het verleden en met elkaar delen van verhalen en herinneringen, maar ook bewust afscheid nemen. De koffer speelt in op de 4 noden van wie afscheid neemt. Informatie met boekjes en infofolders. Praktische ondersteuning met aroma. Emotionele ondersteuning met een polsbandje, dekentje, muziek of theelichtje. En herinneringen vastleggen via een camera of in een schriftje.’