Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria sporthal: “Met gevoel voor sport en fairtradeproducten” Didier Verbaere

11 juni 2020

11u11 0 Laarne De gemeente Laarne is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van de sporthal Veldmeers. De huidige concessie loopt eind december af en werd door de gemeenteraad opengesteld.

De nieuwe uitbater zal voor de huur 1.500 euro per maand betalen en het contract loopt over 9 jaar. “We baseren de toekenning op vijf criteria. Uiteraard de vraagprijs, maar ook ervaring, klantvriendelijkheid en een binding hebben met sport zijn belangrijk. En we vragen een aanbod aan fairtradeproducten in de cafetaria”, zegt schepen van Financiën Igor Rogiers.