Nieuwe sporthal Veldmeers geopend: Bijna 2/3de extra indoor sportcapaciteit erbij Didier Verbaere

03 oktober 2020

18u19 1 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Laarne De nieuwe vleugel van de sporthal Veldmeers in Laarne werd zaterdagmiddag in aanwezigheid van Vlaams Minister van Sport Ben Weyts officieel geopend. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 2.400 vierkante meter betekent meer dan 2/3de extra ruimte van de indoor-sportcapaciteit in de gemeente. Het moderne gebouw kost 3,5 miljoen euro. Minister Weyts subsidieerde 20 procent of 762.682 euro van de investeringen.

De bestaande sporthal barstte uit haar voegen want Laarne telt maar liefst 39 sportclubs die samen 1.997 leden tellen. En dit op een bevolking van zo’n 12.000 inwoners. Daarom moesten de plaatselijke basket- en volleybalclub zelfs uitwijken naar de omliggende gemeentes. In 2018 besliste de gemeenteraad om de accommodatie zwaar uit te breiden. “Wij zijn droevig dat we dit vandaag niet met een groot kunnen vieren maar ook fier dat we dit als kleine gemeente kunnen realiseren”, zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld).

Nieuwe zaal en dojo en ook nieuwe clubs

In de nieuwe vleugel is er een grote sportzaal van 38 op 32 meter en een zittribune van 144 zitplaatsen een toeschouwerspromenade waar ook 50 vaste zitplaatsen zijn. Daarnaast is er een dojo-zaal voor gevechtsporten en een omnivalente zaal met een dakterras. “Door deze uitbreiding kunnen onze basket en volleybalspelers terug naar huis komen om te spelen en er zijn ook al nieuwe clubs die hier jiu jitsu , yoga en pilates gaan aanbieden”, zegt een tevreden schepen van Sport Frank Janssens (N-VA).

Door de realisatie van dit project, vergroot de indooroppervlakte van Sportcentrum Veldmeers met ongeveer 2/3de met behoud van de 190 parkeerplaatsen. Het nieuwe gebouw is toegankelijk via een inkomhal en foyer die rechtstreeks in verbinding staat met de spelersgang van de bestaande sporthal. Bovendien is het gebouw ook rolstoeltoegankelijk, inclusief de verdieping met lifttoegang. Het dak van de nieuwe sporthal werd voorzien van zonnepanelen.

Sporten is beste anti-depressiva

Partijgenoot en minister Ben Weyts mocht de sporthal officieel openen in aanwezigheid van het gemeentebestuur en genodigden uit sportclubs, de sportraad en de dienst sport van de gemeente. Ook de drie ere-burgers van Laarne, wielrenners Etienne De Wilde en Albert Van Damme en dokter geriater Lucien De Cock kregen een plaats op de eretribune. “We willen meer Vlamingen aan het sporten krijgen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “De coronacrisis heeft de waarde van comfortabele en bereikbare sportinfrastructuur voor een breed publiek onderstreept. Deze nieuwe sporthal wordt de thuis van vele lokale sportclubs. Want sport is het beste anti-depressiva dat er bestaat”, aldus de minister.

De firma Pellikaan en architectenbureau Studio Klein Brabant realiseerden de bouw. Abel Bazouz (Freestyle) en Kaat Dumarey (Handbalancing) zorgden voor een sportief intermezzo tijdens de officiële opening.