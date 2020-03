Nieuwe inwoners ontvangen op gemeentehuis: Laarne telt nu 12.369 bewoners Didier Verbaere

06 maart 2020

12u51 0 Laarne Traditioneel worden de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis van Laarne. Ze kregen er donderdagavond een voorstelling van de faciliteiten en de diensten.

Na de voorstelling leidden de schepenen de nieuwe inwoners rond bij de diensten in het nieuwe gemeentehuis. De rondleiding eindigde in het bureau van burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) die stilaan aan het uitbollen is. “Ik ken de datum van mijn pensioen al maar dat hou ik nog even voor mij”, aldus Ignace. Maar hij geeft (heel binnenkort?) de fakkel door aan eerste schepen en partijgenoot Andy De Cock.

Zo’n 90 nieuwe inwoners gingen in op de invitatie van de gemeente. Sinds 2000 kent Laarne een gestage groei. Toen woonden er 11.570 mensen in de gemeentes Laarne en Kalken. Vandaag staat de teller op 12.369 bewoners, netjes verdeeld over 6.108 mannen en 6.261 vrouwen. De avond werd afgesloten met een receptie in het oude gemeentehuis waar de nieuwe inwoners nog een goodiebag vol waardebonnen en informatie kregen.