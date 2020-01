Nieuwe bomen langs Heirweg tussen Laarne en Destelbergen Didier Verbaere

15 januari 2020

11u29 0 Laarne Aan de Heirweg in Laarne worden 185 nieuwe bomen aangeplant. Bij de werken aan de Gewestweg begin vorig jaar werden heel wat zieke of slecht groeiende bomen weggehaald. Deze worden nu vervangen.

De aanplant van de bomen op de Heirweg tussen Laarne en Destelbergen is meteen het einde van de werken op de Gewestweg. Vorig jaar werden ingrijpende wegen en rioleringswerken uitgevoerd. Zieke en slecht groeiende bomen werden samen met de oude baan weggehaald. De aannemer is deze week gestart met de heraanplant van 185 nieuwe en gezonde bomen. Dat gebeurt allemaal in de berm zodat er geen verkeershinder wordt verwacht.