Nieuw parcours voor Machariusommegang in Laarne Didier Verbaere

09 juni 2019

13u06 4 Laarne De Machariusommegang op pinkstermaandag in Laarne moet noodgedwongen langs een nieuw parcours omwille van de wegenwerken aan de Wegvoeringstraat.

“Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo zijn de inwoners van de Keistraat voor één keer getuige van deze speciale gebeurtenis in hun straat. In het gewijzigde parcours wordt er via de Keistraat naar de Termstraat gegaan en wordt de Wegvoeringstraat links gelaten”, zegt Geert Schelstraete van het comité dat de Processie organiseert.

“We hopen dat de weergoden ons gezind zullen zijn. Bij regen gaat de Ommegang niet uit. Maandagochtend houden we de buienradar goed in de gaten. Ook dit jaar hopen we terug op een regenvrije dag en bij uitbreiding kermisweekend”. De ommegang begint rond 9.30 uur aan de kerk van Laarne na de eucharistieviering voor de overleden parochianen.