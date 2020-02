Nieuw onthaal en afsprakensysteem voor bezoekers van gemeentehuis Didier Verbaere

06 februari 2020

15u59 0 Laarne Het gemeentehuis van Laarne krijgt een nieuw onthaal en loketten op het gelijkvloers. De gemeenteraad keurde ook de installatie van een (digitaal) afsprakensysteem goed. Het is de bedoeling dat contacten tussen inwoners met vragen en alle diensten in éénzelfde ruimte kunnen gebeuren.

“We willen een nieuwe vorm van dienstverlening invoeren in het gemeentehuis en een (digitaal) aanmeldingssysteem voor afspraken invoeren. Concreet zal iedereen, zowel fysiek aan het onthaal als thuis achter de computer, een afspraak kunnen vastleggen met onze diensten”, zegt schepen Andy De Cock (Open Vld). Het digitaliseren van de afspraken met de nodige software is geraamd op zo’n 35.000 euro.

Nieuwe loketten

Ook in het gemeentehuis zullen het onthaal, de balies en de loketten anders worden ingedeeld. “Het afsprakensysteem zal de bezoeker ook in het gemeentehuis wegwijs maken naar de juiste loketten, met een snelbalie voor de bezoekers. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening. Met minimale verbouwingen komen in het gelijkvloers vier themaloketten en drie spreekruimtes. Momenteel is daar enkel de dienst bevolking en een archiefruimte. We willen dat 90 procent van alle contacten met het bestuur daar kunnen plaatsvinden. De technische diensten zullen de meeste verbouwingswerken op zich nemen. Het installeren van balies en werkruimtes wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde firma”, zegt De Cock.

De gemeente heeft hiervoor 60.000 euro opzij gezet.