Nieuw M.M.A.D. Festival in de schaduw van Kasteel van Laarne

04 juli 2019

14u18 2 Laarne Op de historische site van het Kasteel van Laarne vindt op zondag 11 augustus het gloednieuwe M.M.A.D. Festival plaats. Op de affiche pronken ronkende namen uit de internationale elektronische muziek en DJ scène. “Toch willen we het kleinschalig houden en vooral kwaliteit bieden”, zegt organisator Axel Simons.

Het M.M.A.D. Festival, verwijst naar Maureen, Maud, Axel en Dilan, de kroost van organisator Axel Simons. Jarenlang organiseerde hij events en party’s in grote clubs als Decadance, de Paddock, Sotto.... “De jongste jaren nam ik wat gas terug en organiseerde enkel wat poolparty’s in mijn tuin. Maar die werd stilaan te klein en het kriebelde om nog eens een kwalitatief festival te organiseren”, lacht Axel. “M.M.A.D. willen we bewust kleinschalig houden en we mikken op maximum 400 aanwezigen. De nadruk ligt op de kwaliteit van muziek, drank en eten. We voorzien twee zwembaden en jacuzzi’s in de ‘VIP Area’, exclusieve Foodtrucks, vegetarische snacks en schermen met visuals. Het zal een totaalbelevenis worden”, belooft Axel.

Exclusieve Line-up

Ook de line-up is exclusief met wereldster Ken Ishii (Tokio), Jay Kutz (New York), Dave Lamber, Josh Lasden en Kozz, aangevuld door Hans Rotationz en Deep Moodsetter Bassus. “Ken Ishii is een levende legende in de elektronische muziekwereld, zowel op vlak van techno alsook house. Jay Kutz brengt meer zwoele house muziek en Dave Lambert, Josh Lasden en Kozz zijn levende legendes uit de Belgische elektronische muziek scene. Dave Lambert als Versuz resident, Josh Lasden als Belgische nummer één progressive house dj en oprichter van El Futuro en dj Kozz als oprichter van de Kozzmozz events. Hans Rotationz, van het gelijknamige radioprogramma Rotationz en Deep Moodsetter Bassus zorgen voor die unieke beach partysfeer”, zegt Axel.

Einde om 23 uur

“Het feestje start om 11 uur en we eindigen om 23 uur. We willen de buurt geen overlast bezorgen en houden ook de decibels laag. Het gaat ons om genieten van muziek en niet om loeiharde beats. We willen ook het gemeentebestuur en burgemeester De Baerdemaeker bedanken voor het vertrouwen en de snelle afhandeling van de goedkeuring en hopen op de start van iets moois en een jarenlange traditie”, besluit Axel.

De voorverkoop start vandaag en tickets kosten 25 euro of 65 euro voor het vip-arrangement. Alle info op www.mmad-festival.be, de Facebookpagina ‘MMAD Festival’ en de Instagrampagina ‘m.m.a.d.festival’.