Negentig piepjonge kunstenaars behalen diploma Kunst academie Didier Verbaere

03 juli 2019

12u45 3 Laarne Negentig leerlingen van Kunstacademie Laarne kregen hun diploma uitgereikt. De 6 tot 12-jarigen volgden ‘met vrucht’ in de academie in de Colmanstraat de lessen bij meesters Thijs Desmet en Walter D’Hoogh. Laarne-Kalken is een afdeling van Kunstacademie Wetteren.

Directeur Frits Van Damme: “De afdeling is van meet af aan een groot succes geweest. Laarne was een blinde vlek tussen Wetteren, Gent, Zele en Dendermonde. Daarom komen ook heel wat leerlingen uit de ruime regio, onder andere uit Beervelde, naar de academie op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker, die beroepshalve zelf uit het kunstonderwijs komt, was steeds een grote promotor van het project in het complex Skala in de Colmanstraat”.

Schepen Andy De Cock, die de diploma’s uitreikte, onderstreepte dat Laarne fier is een vestiging van Kunstacademie Wetteren te hebben. Hij loofde de lesgevers die het metier vol passie overdragen aan de kinderen. Andy: “Het belang van kunst en cultuur –in al zijn facetten- voor de ontwikkeling van ieder mens tot evenwichtige, zich goed voelende en onafhankelijk denkende, mentaal rijke burgers, kan nauwelijks overschat worden”.