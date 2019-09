Nacht van de blauwvoet bij KSA Laarne Didier Verbaere

18 september 2019

KSA Laarne organiseert op vrijdag 20 september voor de derde keer de ‘Nacht van de Blauwvoet’ op haar terreinen aan de Hoogstraat in Laarne.

De jeugdbeweging start haar feestelijke nacht met een kinderfuif om 17 uur en een optreden van The Flowing Vibes om 20 uur. Om 21.30 uur opent de tent voor Tanzbar. DJ Billy mag het publiek opwarmen. Daarna is het de beurt aan Mcharris, Thomassive en Maesive. DJ Tuinslang sluit de line-up af en speelt tot 5 uur. Tickets kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa.