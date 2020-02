Move tegen pesten met tips van Warme William Didier Verbaere

20 februari 2020

15u00 0 Laarne In basisschool De Windwijzer in Laarne werd donderdag de Move tegen pesten gedanst. Alle leerlingen van de school droegen de vier stippen op hun hand. En ze kregen tips van Warme William, de knuffelbeer en het gezicht van de campagne.

In Vlaanderen is 1 op 5 kinderen en jongeren slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Teveel kinderen voelen zich niet goed in hun vel. Omdat ze gepest worden of, net omdat ze zich soms niet goed voelen worden ze gepest.

Daar wil de Warme William-campagne iets aan doen. Met tien tips wil hij dat iedereen een Warme William wordt. “Door echt te luisteren naar elkaar en te vragen hoe het écht met iemand gaat. Zo schep je een veilige omgeving waar er kan en mag gepraat worden”, aldus schepen van Welzijn Hilde Nobels. Zij danste samen met haar collega schepenen van Destelbergen en Melle en een grote Warme William-opblaaspop mee op de Move tegen Pesten.